Os ‘leões’ marcaram por Tomás Paçó, aos 01 e 35 minutos, Erick Mendonça, aos 14, e Esteban, aos 29, enquanto pelos ‘encarnados’ foram Chishkala, aos 16, e Rocha, aos 16 e 21, que apontaram os tentos, num jogo com várias alterações no rumo do marcador.

Com este triunfo, o Sporting vence a Taça de Portugal pela quarta vez consecutiva (em 2020/21 não se disputou devido à pandemia de covid-19), e é o recordista, com nove cetros, enquanto o Benfica, que não vence desde 2016/17, continua com sete troféus.