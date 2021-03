O jogador do Sporting, Vitor Hugo (D), disputa um lance com os jogadores do Benfica, Aleixo (E) e Zelão (2E), durante o jogo da Final 8 da Taça de Portugal de voleibol, disputada no Pavilhão Municipal de Santo Tirso, 7 de março de 2021, MANUEL FERNANDO ARAÚJO/LUSA

Lusa