O Sporting venceu hoje o Benfica, por 3-0, e empatou a final do campeonato nacional de voleibol, com o título a ser decidido no quinto e último jogo, que se vai disputar no sábado, na Luz.

No Pavilhão João Rocha, a formação ‘leonina’, que estava obrigada a ganhar para impedir o Benfica de chegar já hoje ao pentacampeonato, triunfou pelos parciais de 25-22, 25-18 e 27-25, com a final a ficar agora empatada com dois triunfos para cada lado. No sábado, na Luz, o quinto e último jogo da final vai decidir o título, com o Benfica a procurar o quinto cetro consecutivo, depois dos triunfos em 2018/19, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, enquanto o Sporting tenta voltar a erguer o troféu que conquistou pela última vez em 2017/18.