Já depois de os ‘encarnados’ terem perdido com o Casa Pia (3-1), os ‘leões’ construíram o triunfo sobre os madeirenses com golos de Trincão (45+1 minutos) e do jovem João Simões (90), de 18 anos, que tinha substituído o extremo segundos antes e estreou-se a marcar pela equipa principal.

Os ‘leões’, em vésperas de defrontarem o Bolonha na derradeira ronda da Liga dos Campeões, passam a somar 47 pontos, mais seis do que as ‘águias’, segundas colocadas, e mais sete face ao FC Porto, terceiro, que joga no domingo com o Santa Clara. Por seu lado, o Nacional, que vinha de duas vitórias consecutivas no campeonato, é 14.º, com 19.