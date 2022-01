A jogar em casa, o St. Pauli, que lidera a Bundesliga 2, adiantou-se no marcador logo aos quatro minutos, por intermédio do avançado togolês Etienne Amenyido. Um autogolo do ex-benfiquista Witsel colocou o resultado em 2-0 ao intervalo.

O melhor que o favorito Borussia Dortmund, com o internacional português Raphael Guerreiro no ‘onze’, conseguiu foi reduzir, de penálti, através do ‘matador’ norueguês Erling Haaland, aos 58 minutos, e disse adeus à Taça ao ser derrotado por 2-1.

Já o Hamburgo, quinto classificado da segunda divisão alemã, foi bater fora o Colónia (que ocupa o nono lugar da Bundesliga), alcançando a vitória no desempate por grandes penalidades com a ajuda do guarda-redes luso Daniel Heuer Fernandes.

Depois do ‘nulo’ ao intervalo, Robert Glatzel deu vantagem aos forasteiros, aos 92 minutos, com os primodivisionários a empatarem ao ‘cair do pano’ (120+1), graças ao francês Anthony Modeste.

Mas, o Hamburgo foi mais certeiro da marca dos onze metros e avança para os ‘quartos’ da prova.

No duelo entre o Bochum e o Mainz, 10.º e 11.º classificados na Liga germânica, foi o primeiro a levar a melhor (3-1) e a carimbar a passagem à próxima fase da Taça alemã, enquanto o Karlsruher, do segundo escalão, venceu fora o Munique 1860, do terceiro, por 1-0, com um tento de Marvin Wanitzek.

A Taça da Alemanha também já não tem o Bayern Munique, que, nos 16 avos de final, foi goleado por 5-0 no reduto do Borussia Mönchengladbach, que na quarta-feira se desloca ao reduto do Hannover, do segundo escalão.