Com condições épicas, que levaram a multidão à ‘loucura’, Chianca teve um desempenho espetacular, conseguindo 17,57 pontos em 20 possíveis nas duas melhores ondas (9,07 e 8,50), levando a melhor sobre o ‘licra amarela’ Jack Robinson, que marcou 15,14 (8,97 e 6,17).

Presente em Supertubos, e com os ‘pés na areia’, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que adora desportos aquáticos e pratica ‘bodyboard’, fez questão de cumprimentar ambos os finalistas após a bateria decisiva.

O MEO Rip Curl Pro Portugal, terceira etapa do circuito principal da WSL, arrancou no sábado e vai terminar hoje com a final feminina.