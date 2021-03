Katherine Diaz, surfista de 22 anos natural de El Salvador, morreu esta sexta-feira depois de ter sido atingida por um relâmpago.

Pouco tempo depois de Katy Díaz, como era conhecida, ter entrado no mar da famosa praia de El Tunco, no seu país natal, foi atingida por um raio. Os serviços de emergência ocorreram rapidamente ao local e tentaram-na reanimar já no areal, mas sem sucesso.

Segundo a Federação de Surf de El Salvador, dirigida pelo pai da atleta, “o céu estava limpo [naquele dia]”, tendo-se por isso tratado de uma “tempestade imprevista que não parecia ter muita intensidade elétrica".

A surfista estava a preparar a sua participação no Mundial, que terá lugar entre os dias 29 de maio e 6 de junho deste ano, precisamente em El Salvador, competição que ajudará a definir as últimas vagas para os Jogos Olímpicos de Tóquio onde o surf vai fazer a sua estreia enquanto modalidade olímpica.