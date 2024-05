Segundo avança a CNN Portugal, a notícia surge depois de José Barros Correia te posto o seu lugar à disposição há algumas semanas. Margarida Blasco terá aceitado a mudança. Acontece que o agora ex-diretor nacional da PSP, depois de ter posto o local à disposição, ficou de contactar a MAI com a decisão se passaria diretamente à reforma. O que não terá feito, tendo sido agora afastado.

O canal de informação avança ainda que o substituto, Luís Carrilho já foi recebido pela ministra no Ministério da Administração Interna, embora ainda não seja oficial o encontro foi o suficiente para que a mudança tivesse sido feita.

O superintendente Luís Miguel Ribeiro Carrilho foi, assim , hoje indigitado pela ministra da Administração Interna, Margarida Blasco. Em comunicado, o Ministério da Administração Interna refere que “esta decisão de indigitação surge no âmbito da reestruturação operacional da PSP, quer no plano nacional, quer no plano da representação institucional e internacional desta força de segurança pública”.

Margarida Blasco exonerou hoje o superintendente chefe José Barros Correia, escolhido pelo anterior executivo.Em 2018 assumiu o cargo de secretário-geral dos Serviços Sociais da PSP, tendo exercido as funções de presidente do Grupo de Cooperação Policial da União Europeia durante a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, foi comandante regional dos Açores e oficial de ligação do Ministério da Administração Interna na Embaixada de Portugal na República Democrática de São Tomé e Príncipe.

O superintendente Luís Carrilho ocupava, até à data, o cargo de Comandante da Unidade Especial de Polícia (UEP).

Importa lembrar que o tema das forças de segurança tem sido uma polémica em cima da mesa desde o fim do anterior Governo. Em causa está a reivindicação dos agentes da PSP e militares da GNR para que lhes seja atribuído o suplemento de missão já concedido à Polícia Judiciária, uma exigência que Luís Montenegro, durante da campanha eleitoral, considerou justa, mas sem se vincular a valores concretos.

A ministra da Administração Interna tem-se mostrado convicta num entendimento com os representantes sindicais das forças de segurança, mas remeteu para as Finanças a avaliação das condições orçamentais para satisfazer as suas reivindicações.

*Com Lusa