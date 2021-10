As portuguesas Teresa Bonvalot e Carolina Mendes avançaram hoje para a segunda ronda da segunda etapa do Challenger Series da Liga Mundial de Surf (WSL), na Ericeira, fase em que foi eliminado Vasco Ribeiro, no quadro masculino.

Carolina Mendes venceu o 10.º 'heat' da primeira ronda, o primeiro do dia na Praia de Ribeira d'Ilhas, na Ericeira, distrito de Lisboa, com 11,84 pontos (6,77 e 5,04), avançando ao lado da havaiana Keala Tomoda-Bannert, segunda, com 10,50. A surfista de 21 anos mostrou-se "muito feliz" pelo apuramento e pelo primeiro lugar, "sempre bom para começar bem", mas disse que o triunfo "não foi fácil", tendo tido de esperar até "ao último minuto" por uma segunda oportunidade de pontuar alto, explicou, citada em comunicado. No 15.º 'heat', foi a olímpica Teresa Bonvalot a 'brilhar', com a cascalense a fazer uma pontuação de 10,36 (3,53 e 6,83) para avançar em segundo, apenas atrás da havaiana Bettylou Sakura Johnson (13,93). As duas lusas juntam-se a Yolanda Sequeira na segunda ronda do torneio feminino, enquanto o quadro masculino ficou hoje sem representantes portugueses, dada a eliminação de Vasco Ribeiro, num grupo renhido. Em ondas que conhece bem, e onde foi campeão mundial júnior em 2014, Ribeiro fez oito pontos na primeira onda e parecia estar bem encaminhado para avançar, mas o australiano Jackson Baker surfou para 8,53 nos últimos segundos, somando um total de 15,80 pontos para vencer a 'heat'. Em segundo lugar ficou o francês Kauli Vaast, com 13,93, batendo o luso por muito pouco, depois de Ribeiro ter conseguido 13,27, acabando por ser eliminado. O dia ficou marcado por várias surpresas, como a eliminação do campeão olímpico inaugural, em Tóquio2020, o brasileiro Ítalo Ferreira, bem como outros favoritos, do japonês residente em Portugal Kanoa Igarashi aos australianos Connor O'Leary e Wade Carmichael. O Meo Vissla Pro Ericeira continua na quarta-feira, com o período de espera a prolongar-se até domingo.