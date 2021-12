“Sabemos que temos que marcar, pelo menos, três golos para passar. Será o nosso objetivo, mas sabemos que não será fácil. Acreditamos que temos a capacidade para desbloquear a equipa do Sporting de Covilhã”, afirmou Jorge Jesus, em declarações divulgadas pela BTV, relativas ao encontro do Grupo A da Taça da Liga.

O Benfica é recordista de conquistas da competição, com sete títulos, e Jorge Jesus é o técnico que mais vezes levantou o troféu (cinco vezes com os ‘encarnados’ e uma com o Sporting).

“Ganhar só não chega. O objetivo é estar na meias-finais e vamos fazer para isso. Sabes que não vai ser fácil e vamos jogar no limite do risco. Trabalhámos para isso”, disse.

O treinador do clube da Luz lembrou que o Sporting da Covilhã, já eliminado, vai atuar sem pressão e que vai ser importante a sua equipa marcar o mais cedo possível.

“O Covilhã vai jogar para não perder por mais de três. É um adversário que já não tem nada a perder e que, enquanto não marcarmos, vai continuar tranquilo”, referiu.

O Vitória de Guimarães, depois de vencer os ‘leões da serra’ por 2-0 e de ter empatado com o Benfica 3-3, está na liderança do grupo — a única posição que dá acesso às meias-finais -, com quatro pontos, enquanto o Benfica soma um ponto e o Sporting da Covilhã nenhum.

O encontro entre Benfica, terceiro classificado da I Liga, e Sporting da Covilhã, do segundo escalão, está agendado para quarta-feira, às 19:00, no Estádio da Luz, em Lisboa.