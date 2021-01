O lateral esquerdo e o avançado esloveno falharam a receção ao Rio Ave (1-1), da 14.ª jornada da I Liga, na sexta-feira, mas foram dados como aptos pelo departamento médico dos lisboetas, por se terem tratado, segundo o emblema ‘leonino’, de “falsos positivos” ao coronavírus responsável pela pandemia de covid-19.

O treinador do Sporting, Ruben Amorim, convocou ambos, enquanto o FC Porto ameaçou “repensar a participação na ‘final four’”, caso fossem utilizados, por considerar esta situação “um atentado à saúde pública”.

Assim, Nuno Mendes e Sporar juntam-se aos ausentes Luís Neto e Tabata, também infetados.

O Sporting vai, assim, apresentar três centrais (Gonçalo Inácio, Coates e Feddal) à frente do guarda-redes Adán, os laterais Pedro Porro e Antunes, os médios centrais Palhinha e João Mário e um ataque com Pedro Gonçalves, Nuno Santos e Tiago Tomás.

Relativamente ao empate com os vila-condenses, Ruben Amorim encetou alterações na defesa, com as entradas de Gonçalo Inácio, Feddal e Antunes, para os lugares dos também defesas Eduardo Quaresma, Borja e Gonzalo Plata.

Do lado dos ‘dragões’, o treinador Sérgio Conceição não conta com o castigado Taremi, os infetados Otávio, Sérgio Oliveira, Luis Díaz e Evanilson, e ainda o lesionado de longa data Marcano.

Em relação ao jogo de sexta-feira com o Benfica (1-1), o técnico portista fez cinco alterações, trocando Marchesín, Nanu, Sérgio Oliveira, Luis Díaz e Taremi por Diogo Costa, Diogo Leite, Grujic, Felipe Anderson e João Mário.

Face às escolhas para o ‘onze’, o FC Porto poderá apresentar-se também com três centrais (Mbemba, Pepe e Diogo Leite), à frente de Diogo Costa, Corona e Zaidu nas laterais, Grujic, Uribe e João Mário no meio-campo e Felipe Anderson no apoio a Marega.

Depois de uma edição no Algarve e três em Braga, a ‘final four’ da 14.ª edição da Taça da Liga vai ser disputada pela primeira vez em Leiria, cidade que já acolheu o jogo decisivo da competição em 2013/14, quando o Benfica venceu o Rio Ave.

O ‘clássico’ da primeira meia-final da prova está marcado para as 19:45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, que vai ser palco do outro embate entre Benfica e Sporting de Braga, na quarta-feira, e da final, no sábado.