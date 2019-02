Um golo do português Ivan Cavaleiro garantiu hoje o triunfo fora do Wolverhampton sobre o Bristol City (1-0) e a passagem da equipa orientada por Nuno Espírito Santo aos quartos de final da Taça de Inglaterra em futebol.

No terreno do conjunto do sexto classificado do ‘Championship’, o segundo escalão do futebol inglês, Ivan Cavaleiro marcou o golo da vitória aos 28 minutos, a passe de Matt Doherthy.

Num jogo em que Nuno Espírito Santo apostou em alguns jogadores menos utilizados, João Moutinho e Ivan Cavaleiro foram os únicos titulares portugueses.

Ruben Neves entrou aos 80 minutos para o lugar de Matt Doherthy, 10 minutos depois de Cavaleiro ter sido substituído por Gibbs-White.

Na Taça de Inglaterra, os ‘Wolves’ já tinham eliminado o Liverpool - que, com menos um jogo disputado, partilha a liderança da ‘Premier League’ com o Manchester City - e o Shrewsbury Town, do terceiro escalão.

O Crystal Palace garantiu também presença nos ‘quartos’, ao impor-se por 2-0 no terreno do Doncaster Rover, da terceira divisão, com golos de Schlupp, aos oito minutos, e Meyer, aos 45+2.

Num encontro entre equipas da ‘Championship’, o Swansea goleou em casa o Brent, por 4-1, depois de ter estado a perder desde o minuto 28, após um golo de Watkins.

Os tentos que colocaram o Swansea na próxima eliminatória da Taça de Inglaterra foram apontados por Daniels, na própria baliza, aos 49 minutos, James, aos 53, Bersant Celina, aos 56 e Byers, em cima dos 90.