A formação que ocupa o último lugar do ‘Championship’, o segundo escalão, esteve mesmo em vantagem, graças a um golo de Fred Onyedinma, aos 25 minutos, mas os ‘spurs’ repuseram a igualdade em cima do intervalo, aos 45+2, por intermédio de Gareth Bale.

Apesar do assédio à baliza do Wycombe, a formação comandada por José Mourinho não conseguia desfazer o empate, até que, aos 86 minutos, Harry Winks aproveitou o espaço à entrada da área e rematou em jeito, colocando os londrinos na frente.

O tento do Tottenham deitou por ‘terra’ as esperanças do Wycombe, que logo de seguida ainda sofreu mais dois golos, ambos da autoria do francês Ndombélé, aos 87 e 90+3 minutos.

O Tottenham segue, assim, para os oitavos de final da Taça de Inglaterra, em que vai defrontar o Everton, que no domingo eliminou o Sheffield Wednesday (3-0).