No Estádio Nacional, do vale do Jamor, Oeiras, o avançado iraniano Taremi, converteu um penálti aos 22 minutos, e o médio Vítor Ferreira aumentou a vantagem, aos 52. Já depois de o defesa brasileiro Neto Borges ter reduzido a desvantagem da equipa beirã, aos 73, Taremi ‘bisou’, aos 74.

A vaga lusa na fase de grupos da Liga Europa, prevista para o vencedor do encontro do Jamor, vai passar para os ‘arsenalistas’, quarto classificados na I Liga, após os ‘azuis-e-brancos’ terem levantado o troféu da ’prova rainha’ pela 18.ª vez na sua história.

Os ‘dragões’ têm lugar garantido na fase de grupos da Liga dos Campeões, assim como o vice-campeão, Sporting, enquanto o terceiro posicionado, Benfica, vai disputar a terceira pré-eliminatória da ‘Champions’.

O Gil Vicente, quinto classificado no campeonato principal pela segunda vez na sua história, também terá direito a estreia europeia, passando da disputa da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa para a terceira ronda daquela fase, ao ocupar a vaga do ‘promovido’ Braga.

O Vitória de Guimarães (sexto), que falhara os cinco lugares de acesso às provas continentais, ver-se-á agora repescado para o lugar até aqui ocupado pelos ‘galos’, disputando a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa.