Relativamente ao último jogo da I Liga, precisamente entre as duas equipas, no Estádio do Dragão, que terminou com o triunfo do FC Porto, por 2-1, Marcel Keizer optou por fazer três trocas previsíveis, com Coates no lugar de André Pinto, Raphinha pelo castigado Borja e Wendel na posição de Petrovic.

Nos ‘azuis e brancos’ de Sérgio Conceição, apenas destaque para a inclusão do argelino Brahimi entre os titulares, face à expulsão de Jesus Corona no ‘clássico’ do campeonato.

Assim, o Sporting vai alinhar com Renan Ribeiro na baliza, Bruno Gaspar, Coates, Mathieu e Acuña na defesa, Gudelj, Wendel e Bruno Fernandes no meio-campo e a frente de ataque será composta pelo trio Diaby, Raphinha e Luiz Phellyppe.

No FC Porto, Vaná defenderá a baliza, Éder Militão, Filipe, Pepe e Alex Telles compõem o quarteto defensivo, Danilo, Herrera, Otávio e Brahimi ocupam a zona do centro do terreno, com o ataque a ficar entregue a Soares e Marega.

Sporting e FC Porto disputam a 79.ª final da Taça de Portugal, a partir das 17:15, no Estádio Nacional, em Oeiras, num encontro que será dirigido pelo portuense Jorge Sousa.