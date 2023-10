Em conferência de impressa, no Seixal, Roger Schmidt revelou que Kokçu, Alexander Bah e Ángel Di María não estão aptos para o encontro da terceira eliminatória, nos Açores, enquanto David Neres, Nico Otamendi e Trubin chegaram hoje após os compromissos pelas seleções nacionais e “não vão estar na equipa”.

“Isso já faz algumas alterações no onze inicial. Mas é uma boa oportunidade para nós. Nas próximas três semanas temos alguns jogos em todas as diferentes competições e precisamos de todos os jogadores. Agora é a vez de os que não têm jogado tanto aparecerem”, desafiou o técnico.

Ainda sobre os jogadores lesionados, o técnico disse que espera “contar com eles na terça-feira”, no encontro da Liga dos Campeões, frente à Real Sociedad, mas admitiu que essa “é uma questão em aberto”.

Por outro lado, Schmidt lembrou que “contra equipas de divisões inferiores, toda a gente espera que os jogadores subestimem o adversário” e que, por isso, “às vezes acontecem surpresas”, mas garantiu que o Benfica irá respeitar o Lusitânia.

“O que espero dos meus jogadores é sempre que respeitem o adversário, que deem tudo em campo. Quando vestimos a camisola do Benfica, é nosso dever jogar bem e dar tudo para ganhar. É o que espero sempre, especialmente neste tipo de jogos”, comentou.

De resto, o alemão afirmou que “jogar numa sexta-feira à tarde”, nos Açores, “é especial”, mas reconheceu que foi “desejo” do Benfica “jogar cedo para regressar” no próprio dia e começar logo a preparar o encontro de terça-feira, a contar para a Liga dos Campeões.

“É um desafio, mas não me queixo disso. Gosto da Taça, quero ir à final e temos de aceitar este calendário. Seria mais fácil jogar em Lisboa com um clube de uma divisão inferior do que nos Açores, mas faz parte da Taça e temos de ter uma mentalidade forte desde o início para conseguirmos algo especial nesta competição”, assumiu Roger Schmidt.

O Benfica visita o Lusitânia na sexta-feira, em partida da terceira eliminatória da Taça de Portugal com início previsto para as 16:30 (15:30 nos Açores), no Estádio João Paulo II, em Angra do Heroísmo, e arbitragem de Ricardo Baixinho (AF Lisboa).

Trata-se do primeiro jogo da equipa orientada por Roger Schmidt na competição em 2023/24, enquanto a formação açoriana, do Campeonato de Portugal, quarto escalão competitivo português, já afastou os Marialvas (1-0), em Angra do Heroísmo, na segunda eliminatória.