Neste episódio, os anfitriões João Dinis e o Lucas Niven:

Assumem a posição de capitão de LeBron James e Giannis Antetokounmpo e fazem o Draft das equipas do All-Star Game

Falam das expectativas que têm para o jogo das estrelas

Fazem apostas para os vencedores dos jogos e dos concursos

