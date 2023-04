“Gostaria de manter esse registo invencível em Barcelos até ao final da época, mas sabemos da dificuldade da tarefa. A nossa postura será a mesma de sempre, lutar pelos três pontos. Das outras vezes tínhamos missões também difíceis e conseguimos dar a volta”, disse o treinador, que orienta os barcelenses desde novembro do ano passado.

O técnico reconheceu que este será um jogo “de elevada dificuldade” para a sua equipa, lembrando que os ‘leões’ “têm grandes aspirações na luta pelo topo da tabela”, mas também partilhou a ambição que espera dos seus jogadores.

“Os desafios são grandes. O bom momento do Sporting está à vista de todos, isso dará ao adversário uma motivação para lutar pelos seus objetivos. Mas, para nós, jogar contra os grandes também é uma motivação extra, que queremos que se traduza em atenção e concentração”, revelou.

Questionado se a vitória conseguida no estádio do Dragão, já nesta segunda volta do campeonato, pode servir de inspiração para tentar surpreender o Sporting, Daniel Sousa considerou que “não é possível estabelecer uma relação direta” entre as duas partidas.

“São momentos e equipas distintas. Obviamente que, se disser que não acredito em vencer, isso seria o meu primeiro erro, até porque queremos, e tenho a convicção de que vamos conseguir vencer o Sporting. Mais de 90% das pessoas não esperava uma vitória do Gil Vicente frente ao FC Porto, e acabámos por mostrar a nossa qualidade”, alertou.

O treinador do Gil Vicente abordou, ainda, o facto de ter perdido os jogos das últimas duas jornadas, frente a Rio Ave e Estoril Praia, considerando que, nesses desafios, “a sorte não esteve do lado da equipa”.

“Estamos numa posição relativamente confortável, mas não tranquila. Queremos continuar a subir na tabela. Se, em alguns momentos, não fomos eufóricos com os resultados positivos, também agora continuamos com cautela. Queremos fazer o máximo de pontos possível e manter um bom registo de jogo”, completou Daniel Sousa.

O treinador divulgou que o guarda-redes Kritciuk e o avançado Ali Alipour são as únicas baixas da equipa para esta partida com os ‘leões’.

O Gil Vicente, 13.º classificado, com 29 pontos, recebe esta quarta-feira o Sporting, quarto, com 53, numa partida agendada para as 20:15, que terá arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.