A adesão de 18.131 sócios permitiu ultrapassar o anterior recorde, que se tinha fixado em 1988, quando 10.731 votaram no primeiro de dois êxitos de Pinto da Costa sobre José Martins Soares.

O novo máximo de participação em eleições do FC Porto continuará a ser dilatado até às 20:00, hora de fecho das urnas.

As eleições dos órgãos sociais do FC Porto para o quadriénio 2024-2028 são disputadas por três candidaturas, lideradas por Pinto da Costa (lista A), André Villas-Boas (B), antigo treinador da equipa de futebol, e Nuno Lobo (C), empresário e professor, incluindo ainda uma lista independente ao Conselho Superior comandada por Miguel Brás da Cunha (D).

O ato eleitoral decorre até às 20:00 de hoje, no Estádio do Dragão, no Porto, numa altura em que Pinto da Costa está a cumprir o 15.º mandato seguido, desde 1982, e detém o estatuto de dirigente com mais títulos e longevidade do futebol mundial.