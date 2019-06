“É a minha 13.ª medalha consecutiva [em Europeus]. As pessoas veem bronze, mas eu vejo ouro. Não sei quantas pessoas são capazes de fazer isto, e, ao mesmo tempo, tornei-me a segunda judoca mais medalhada a nível mundial. Estou super feliz”, frisou Telma.

Aos 33 anos, a judoca do Benfica somou a sua 13.ª medalha em 13 Europeus – cinco de ouro, uma de prata e sete de bronze –, às quais junta uma olímpica, o bronze no Rio2016, e mais cinco em campeonatos do Mundo, quatro de prata e uma de bronze.

“Sinceramente, para mim é um dia extremamente positivo. Desde o Europeu do ano passado que não subia ao pódio. Consegui-o agora também num grande momento, pois são os Jogos Europeus e o Campeonato da Europa, a contar para os Jogos Olímpicos”, frisou.

O segredo, segundo Telma Monteiro, é o muito que acredita em si própria, a confiança que ganhou em sucessivas idas ao pódio, independentemente de os últimos resultados nem estarem a ser muito positivos.

“Era mais um dia, mais uma oportunidade, não interessava o que antes ganhei e muito menos o que não ganhei. Cada dia que acordo para uma competição, é mais um dia que penso que posso ir ao pódio e hoje tive também esse pensamento”, garantiu.