Pelas 17h00 desta quarta-feira, 11 de julho, o Sporting publicou na sua conta oficial de Twitter uma animação do Yoda a dar um mortal - a mítica celebração de Nani depois de enviar a bola para o fundo das redes -, acompanhada por um emoji de olhos curiosos. Basta somar um mais um e, claro, esperar pela oficialização.

Essa veio minutos depois, numa nota enviada às redações que dava conta de que Luis Nani, antigo extremo do Manchester United e campeão europeu por Portugal, estava de regresso à casa que o formou. A apresentação, essa, ocorrerá dentro de minutos no auditório Artur Agostinho, no estádio José Alvalade.

Soma feita e Nani está de regresso a casa.

Formado no Real Massamá e no Sporting, no qual chegou à equipa principal em 2005/06 antes de rumar ao Manchester United, o avançado de 31 anos regressa pela segunda vez a Alvalade, depois de o clube o inglês o ter emprestado em 2014/15.