João Sousa anunciou que o Estoril Open será a última dança nos courts, o derradeiro torneio da carreira profissional. Acompanhado dos pais, Armando e Adelaide, patrocinadores e amigos, fê-lo numa conferencia de imprensa numa tenda com vista para o Centralito do Jamor.

Ao longo de sete minutos (11h35 às 11h42) num discurso em que aguentou as lágrimas declarou: “decidi retirar-me do ténis profissional no Estoril Open (30 de março a 7 de abril)”, disse.

As razões são conhecidas. “Como sabem os últimos tempos têm sido difíceis com lesões que me impedem de chegar a alto nível. O corpo e a mente têm dado sinais extremos de cansaço e dor reais e por isso decidi retirar-me do ténis profissional”, afirmou.

O Estoril Open, único torneio ATP em Portugal “será o derradeiro desafio da minha carreira. Um torneio que venci em 2018. É especial e assume-se como especial a despedida junto do meu público e da minha família”, acrescentou o tenista de 34 anos, atual 280 do ranking ATP.