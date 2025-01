O tenista italiano Jannik Sinner, número um mundial, revalidou hoje o título do Open da Austrália, ao vencer o alemão Alexander Zverev, segundo da hierarquia, em três sets, na final do primeiro torneio do Grand Slam da temporada.

Na Rod Laver Arena, em Melbourne, o transalpino reforçou o estatuto de líder do ranking ATP e impôs-se ao germânico de forma clara, pelos parciais de 6-3, 7-6 (7-4) e 6-3, num encontro que durou duas horas e 42 minutos em piso rápido. Aos 23 anos, Sinner venceu o seu terceiro ‘major’, depois das conquistas na Austrália e nos Estados Unidos no ano passado. Em contraste, Zverev continua sem erguer qualquer troféu do Grand Slam, tendo sido derrotado na final pela terceira vez, repetindo o que tinha sucedido nos Estados Unidos, em 2020, e em Roland Garros, em 2024.