O vimaranense, 63.º do mundo e que nunca passou da segunda ronda em Paris, perdeu com Sonego, 35.º, por 7-6 (7-4), 6-3 e 6-4, em duas horas e 40 minutos.

Sonego, que está pela segunda vez na terceira ronda de Roland Garros, vai defrontar o norueguês Casper Ruud, oitavo do 'ranking' mundial.