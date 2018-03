A ucraniana Lesia Tsurenko, 40.ª jogadora mundial, revalidou no sábado o título feminino do torneio de Acapulco, no México, ao impor-se na final à suíça Stefanie Voegele, 183.ª.

Tsurenko, sétima cabeça de série, bateu a helvética em três ‘sets’, pelos parciais de 5-7, 7-6 (7-2) e 6-2, depois de uma ‘batalha’ de duas horas e 43 minutos. “Foi muito duro para mim, mas capacitei-me que tinha de lutar e consegui vencer este torneio, que é muito especial para mim”, disse a ucraniana, que no segundo ‘set’ esteve a perder por 4-2 e, depois, por 6-5, mas logrou forçar o ‘tie-break’.