Teresa Bonvalot conquistou esta madrugada o Sydney Surf Pro, segunda etapa do Challenger Series (CS), circuito de acesso ao Championship Tour da Liga Mundial de Surf (World Surf League).

Em Manly Beach, a surfista de Cascais (15,83 pontos em 20 possíveis), recém-campeã europeia no circuito de qualificação WSL (Qualifying Series) bateu, na final, a australiana Nikki van Dijk (13,13), ex-top mundial.

Aos 22 anos, Bonvalot consegue a primeira vitória de um surfista português numa etapa do Challenger Series Tour, circuito cuja primeira edição aconteceu no ano passado. Soma 10 mil pontos na segunda prova da perna australiana e sobe ao 3.ª lugar do ranking CS (escalou do 14.º para o pódio), atrás da adversária na final, Nikki Van Dijk e da americana, Caitlin Simmers.

Após duas etapas realizadas, das oito que compõem o circuito, sendo contabilizáveis os cinco melhores resultados, Teresa Bonvalot fica bem posicionada para atacar as cinco vagas femininas disponíveis para o Championship Tour 2023, o circuito principal.

"É um sentimento incrível", sublinhou na zona de entrevistas. "Adoro a Austrália e ter regressado após dois anos de pandemia pareceu surreal. Já tinha tido aqui um grande resultado no passado e, agora, sinto-me muito feliz por colocar a bandeira portuguesa no topo. Só me preocupei em surfar e mostrar o melhor do meu surf. Ganhar foi uma grande sensação, sobretudo por ter enfrentado uma surfista tão boa como a Nikki van Dijk na final. É um sentimento muito bom", frisou Bonvalot depois de ter escutado os acordes do hino português cantado no areal e de ter saído da água em ombros transportada por Mafalda Lopes (25.ª em Sydney) e Kika Veselko (49.º), surfistas portuguesas que fazem parte do CS.

Na prova australiana, Yolanda Hopkins, recebeu um wild-card para as duas etapas no hemisfério sul, terminou em 33.º e ocupa o 19.º lugar do ranking. Mafalda é 33.ª e Kika surge na 58.ª posição.

Do lado masculino, a etapa de Sydney foi ganha pelo indonésio Rio Waida. Frederico Morais terminou em 49.º (é 80.º do ranking CS) e Vasco Ribeiro em 25.º (ocupa o 19.º da hierarquia que dá acesso ao Circuito Mundial). O italiano Leo Fioravanti lidera a lista que apura o top 10 para o CT 2023.

Terminada a dupla etapa na Austrália, o circuito Challenger Series pausa durante um mês. Retoma em Ballito, na África do Sul, de 3 a 10 de julho. Segue-se Huntington Beach, na Califórnia (julho), em outubro coloca as estacas em Portugal, na Ericeira. Prossegue Hossegor, França, Saquarema, no Brasil, recebe a penúltima etapa, em novembro, e, por fim, Haleiwa, no Havai, acolhe a etapa final, no início de dezembro.