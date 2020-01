O Atlético de Madrid venceu esta quinta-feira o FC Barcelona, conquistando assim um lugar na final da Supertaça de Espanha diante dos rivais do Real Madrid. No entanto, e apesar de toda a história de um jogo com cinco golos (3-2 a favor da equipa madrilena), com Griezmann a marcar pela primeira vez à antiga equipa e dois golos anulados aos catalães com recurso ao VAR, o que a internet guardou foi um momento que colocou João Félix e Lionel Messi bastante próximos, digamos assim.

Tudo aconteceu no final da primeira parte do jogo, quando vários jogadores do Barça foram pedir satisfações ao jovem português por um lance que disputou com o lateral esquerdo Jordi Alba.

Nesse momento mais tenso, Messi, capitão dos blaugrana, chegou mesmo a encostar a cabeça em João Félix. Mas melhor do que descrever, é ver por si mesmo: