Duas embarcações que estão a participar na The Ocean Race, regata à Volta do Mundo, tiveram um encontro com orcas à passagem do Estreito de Gibraltar, no percurso da 7.ª e última etapa, que liga Haia a Génova, palco da final.

A Team JAJO e a Mirpuri Trifork Racing, esta última de bandeira portuguesa, reportaram, na tarde de quinta-feira, a aproximação de orcas. As tripulações confirmaram a ausência de feridos e de danos nos dois barcos, apesar dos mamíferos terem empurrado e, num dos casos, batido num dos veleiros (VO65) e nos lemes.

“Fomos atingidos por algumas orcas”, notificou o skipper do Team JAJO, Jelmer van Beek, após o incidente. “Três orcas vieram direto para nós e começaram a bater nos lemes. Impressionante ver as orcas, animais lindos, mas também um momento perigoso para nós como equipa. Baixámos as velas e reduzimos a velocidade do barco o mais rápido possível. Felizmente, depois de alguns ataques, foram embora… Foi um momento assustador”, afirmou.

O repórter a bordo da tripulação da Team Jako, equipa de bandeira dos Países Baixos, filmou o encontro, a partir do deck e debaixo de água através de uma câmara 360 graus.

A organização da regata salientou que a área do Estreito de Gibraltar “é bem conhecida” pelos chamados “ataques de orcas”, perpetrados “individual ou em grupo em que repetidamente batem nos cascos ou nos lemes. Em alguns casos, os barcos foram significativamente danificados - pelo menos três, a ponto de afundar”, escreveram.