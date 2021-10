O avançado Tiago Tomás esteve hoje ausente do treino da equipa de futebol do Sporting, numa sessão em que o titulares no triunfo frente ao Famalicão (2-1), em jogo da Taça da Liga de futebol, efetuaram trabalho de recuperação.

Tiago Tomás, que não esteve presente na partida de terça-feira devido a problemas físicos, continua a fazer tratamento e esteve ausente da sessão. Os titulares frente ao Famalicão fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes trabalharam normalmente no relvado às ordens de Rúben Amorim, que para esta sessão chamou vários jogadores da formação. Os 'leões' voltam a trabalhar na academia em Alcochete na quinta-feira de manhã. O Sporting está a preparar a receção ao Vitória de Guimarães, da 10.ª jornada da I Liga, agendada para sábado, pelas 21:15, no Estádio José Alvalade.