O Tirsense tornou-se hoje a primeira equipa do quarto escalão do futebol português a chegar às meias-finais da Taça de Portugal, ao vencer no reduto do Elvas por 2-0, em encontro entre duas equipas do Campeonato de Portugal.

Júnior Franco, aos 45+2 minutos, e Daniel Rodrigues, aos 53, marcaram os golos dos forasteiros, nonos da Serie A, que deixaram em ‘branco’ os alentejanos, líderes da Série C e ‘carrascos’ do Vitória de Guimarães nos ‘oitavos’. Nas meias-finais, o Tirsense vai defrontar, a duas mãos, o vencedor da eliminatória entre o Benfica, recordista de vitórias na prova (26), e o Sporting de Braga, que medem forças na quarta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa.