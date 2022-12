Após o desaire na sexta-feira com os sul-coreanos (2-1), de Paulo Bento, na derradeira jornada do Grupo H, o selecionador luso, Fernando Santos, deverá ter à disposição no relvado apenas os suplentes utilizados e aqueles que não foram opção no decorrer da segunda parte, enquanto os titulares devem ficar pelo ginásio a fazer trabalho de recuperação.

O treino será aberto aos jornalistas durante os primeiros 15 minutos e está agendado para as 11:30 (08:30 em Lisboa), no relvado do centro de treinos de Al-Shahaniya, situado nos arredores de Doha.

O médio Danilo Pereira deve continuar a esta ausente dos trabalhos da seleção, assim como o lateral Nuno Mendes, por estarem ambos a fazer tratamento às respetivas lesões, enquanto Otávio, que está próximo da recuperação total, pode ser a novidade no apronto de hoje.

Na sexta-feira, a equipa das ‘quinas’ entrou no Estádio Education City, em Al Rayyan, já apurada e adiantou-se no marcador aos cinco minutos, por Ricardo Horta, mas, aos 27, Kim Young-Won restabeleceu a igualdade, após uma assistência involuntária de Cristiano Ronaldo, e, aos 90+1, Hwang Hee-chan operou a reviravolta.

Na classificação, Portugal somou seis pontos, contra quatro da Coreia do Sul e do Uruguai, com vantagem dos asiáticos nos golos marcados (4-4 contra 2-2), e três do Gana.

Portugal disputará o seu primeiro jogo a eliminar na terça-feira, pelas 19:00 (em Lisboa), em Lusail, frente aos helvéticos.

