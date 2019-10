Um autogolo do guarda-redes francês Beunardeau, aos 77 minutos, foi suficiente para o Tondela se impor em Vila das Aves e subir ao quinto lugar provisório do campeonato, com 12 pontos, em igualdade com o Vitória de Guimarães, que tem menos um jogo realizado.

Enquanto o Tondela continua sem perder fora de casa, o Desportivo das Aves já não vence na prova desde agosto, permanecendo no 18.º e último lugar, com três pontos, com a pior defesa da competição (20 golos sofridos).

Adeptos do Desportivo das Aves contestam jogadores após derrota

Cerca de meia centena de adeptos do emblema do concelho de Santo Tirso deslocou-se para a saída do parque de estacionamento e tentou intercetar alguns jogadores, à medida que estes abandonavam o recinto.

O avançado Miguel Tavares viveu alguns momentos de tensão, ao ser cercado por adeptos que chegaram mesmo a abrir a porta da viatura em que seguia, numa situação sanada pela pronta intervenção da Guarda Nacional Republicana (GNR).

O aparato propiciou a criação de um perímetro de segurança por parte das forças policiais, de forma a garantir a saída ordeira dos jogadores, que não se livraram de ouvir várias críticas, exceção feita a Cláudio Falcão, o único a merecer palavras de incentivo.