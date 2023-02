A segunda jornada do Torneio das Seis Nações reservou um inédito duelo na competição europeia entre os atuais primeiros classificados do ranking World Rugby. A Irlanda, número 1 do mundo, recebe a França, segunda do topo mundial, em Dublin (14h45, Aviva Stadium).

O embate entre os atuais líderes da competição pode decidir o vencedor da 25.ª edição do torneio das Seis Nações. Há um ano, as duas seleções encontraram-se precisamente na mesma ronda, em Paris, com o triunfo (30-24) a sorrir aos franceses que, dessa forma, embalaram para o Grand Slam e para a primeira a vitória na prova desde 2010.

Em caso de vitória irlandesa, a nação do Trevo ficará no topo do mundo por mais uma semana, pelo menos. Um empate beneficiará os gauleses que tomaram de assalto o lugar de sonho. A derrota por mais de 15 pontos, atirará a Irlanda para 4.º, sendo ultrapassada pela Nova Zelândia e Austrália.

Os Les Bleus, vencedores em título do Seis Nações, somam 14 vitórias nos últimos jogos do torneio europeu. A Irlanda venceu 21 dos últimos 22 jogos disputados em casa (12 deles, seguidos), tendo perdido, em 2021, num estádio vazio por força das circunstâncias da pandemia, curiosamente frente à seleção francesa, vencedora nos três últimos confrontos com os irlandeses, depois de ter ganho só um nas nove partidas anteriores (dois empates e seis derrotas).

A Escócia, vencedora da Calcutta Cup na ronda inaugural ao bater a Inglaterra, em Londres, por 29-23, subiu ao lugar 5 da hierarquia mundial e igualou o melhor de sempre (2018), por troca com a seleção da Rosa. Recebe (16h45) o País de Gales, derrotado, em Cardiff, pela Irlanda na abertura do Torneio, e pode almejar a um feito inédito de vencer duas partidas seguidas.

Na viagem até Twickenham, após um bom ano de 2022 (venceu Gales), os Azzuri espreitam amanhã (15h00) o top 10, pela primeira vez numa década. Algo que pode não ser impossível. Tudo porque a catedral do râguebi mundial e fortaleza inglesa tem dado sinais de alguma fraqueza: a derrota com a Escócia no passado fim de semana foi a quarta nos últimos 12 meses (seis jogos).