Fechou por duas vezes no Top 3 do Tour e é a grande esperança dos franceses para poder vencer a competição. Terá no contra-relógio individual e por equipas a maior ameaça ao seu objetivo.

O tempo vai passando e o jovem ciclista colombiano que ameaçava rivalizar com a dominância de Froome no Tour ainda não conseguiu alcançar o sonho de vencer esta prova. Ainda assim, já venceu o Giro e a Vuelta, pelo que este ano volta a apostar forte na prova francesa.

O grande favorito à vitória final. Pretende igualar os recordistas da prova e vencer o Tour pela quinta vez, a quarta consecutiva. Pela primeira vez vem competir no Tour, não só como vencedor de outra grande volta, mas sim como vencedor de todas. Tem, como sempre, uma grande equipa e não se pode negar que é o patrão do pelotão.

Nesta lista são identificados os grandes candidatos à geral. Muitos deles vão falhar devido a vários fatores completamente imprevisíveis e que fazem do ciclismo um dos desportos mais fantásticos do mundo. No entanto, muitos destes nomes vão compor Top 10 da classificação geral final.

É aqui que se encontra a diferença entre as grandes provas e “A” prova do ano. Quando para os adeptos as derrotas ou falhanços assumem dimensões injustificáveis, por mais injusto que isso seja, sabemos que estamos perante uma prova de importância e notoriedade inigualável.

Falhar numa das outras competições ao longo do ano, é justificável para qualquer futebolista ou ciclista. Peçam aos adeptos para aceitarem a justificação do penálti falhado por Ronaldo frente ao Irão ou o facto de Sagan passar um Tour sem qualquer tipo de vitória: muitos deles vão afirmar que não tem justificação. Tal como quando Messi e a sua Argentina perderam a final do Mundial de 2014, essa foi a grande derrota do astro do Barcelona, se Froome perder este Tour será a grande derrota de Froome.

Em ano de Mundial de Futebol, é inevitável fazer algumas comparações entre dois dos maiores eventos desportivos do mundo. O Tour é a prova de ciclismo do ano e isso não se pode negar. Repare-se que quando se afirma que é “a prova”, não se afirma que é a melhor, a que tem mais espetáculo, melhores prestações por parte dos atletas ou que é aquela que mais faz vibrar os adeptos. Não querendo retirar prestígio a um Tour des Flandres, a um Paris-Roubaix, a uma Vuelta à Espana ou a um Giro d’Italia, ganhar no Tour é ganhar no Tour e ganhar O Tour é ganhar O Tour.

Tom Dumoulin (Team Sunweb)

Vem finalmente atacar a geral do Tour e desafiar Froome na “sua casa”, depois de lhe terem faltado pernas para fazer frente ao britânico no Giro deste ano. Muitos acreditam que Dumoulin é único que poderá fazer frente a Froome devido à sua qualidade (e à da sua equipa) no contra-relógio e à evolução registada na alta montanha. No entanto, o Tour é mais do que montanha e contra-relógio.

Alejandro Valverde (Movistar Team)

Vencedor de um Vuelta e Top3 no Giro e no Tour, o eterno Valverde será sempre apontado como candidato e alguém que é necessário ter em conta pelos adversários. Se lhe derem espaço, pode ser complicado tirá-lo da liderança.

Rigoberto Uran (Team EF Drapac p/b Cannondale)

Duas vezes 2.º no Giro e uma vez 2.º no Tour, é um eterno candidato a ganhar uma grande volta. Não esperem ver o colombiano a atacar o primeiro lugar incansavelmente, mas caso o líder falhe é bem provável que Uran esteja em segundo lugar e possa vencer.

Ilnur Zakarin (Team Katusha-Alpecin)

Depois de dar boas indicações em Itália e de as confirmar com um Top 3 na Vuelta, Zakarin vem finalmente atacar com tudo o Tour. Pode surpreender.

Rafal Majka (Bora-Hansgrohe)

Já conquistou um Top 3 em Espanha, quando ainda era um homem de trabalho do grande Alberto Contador. Como líder da Bora-Hansgrohe tem tido muito azar mas se este ano a sorte lhe sorrir pode complicar em muito as contas.

Mikel Landa (Movistar Team)

Mais um para baralhar as contas. Se há coisa que Landa tem dado à história é isso, confusão na liderança das equipas por onde passa. Tem um 3.ºlugar no Giro e um 4.º o ano passado no Tour, sempre como gregário. Muitos acham que se fosse líder declarado de uma equipa poderia vencer o Tour, mas na verdade sempre que liderou um projeto não respondeu da melhor forma ao desafio.

Richie Porte (BMC Racing Team)

O eterno azarado e outro dos que se deu melhor como gregário do que como líder de uma equipa. Ninguém esquece a forma em que se apresentava no Tour do ano passado, quando uma queda dramática o afetou. Contudo, se estiver na mesma forma de então, será uma das maiores ameaças a Froome.

Adam Yates (Mitchelton-Scott)

Voltou a trocar calendário com o seu irmão gémeo e regressa ao Tour onde já ficou às portas do Top 3. Depois do que o irmão fez este ano em Itália toda a gente vai estar muito atenta a este espetáculo de ciclista.

Dan Martin (UAE- Team Emirates)

Aguentar três semanas do Tour já não é para todos, aguentar com os melhores só para alguns, aguentar com os melhores e com lesões nas vértebras e nas costelas, só para um herói. Assim o foi Martin, no ano passado. O irlandês ainda não conseguiu confirmar toda a sua qualidade, mas tem de ser tido em conta.

Bob Jungles (Quick-Step Floors)

O luxemburguês vem finalmente ao Tour após conquistar por duas vezes a classificação da juventude no Giro. Vamos ver do que é capaz por terras francesas.

As Grandes Equipas

No Mundial da Rússia, nem sempre vimos o melhor futebol e os lances mais espetaculares. Muitas vezes temos equipas mais controladas, sem arriscar muito. Os jogos são muito táticos e joga-se para ganhar, o que muitas vezes não privilegia o que de melhor tem esta modalidade. Mas lá está, ganhar no Mundial é "ganhar no Mundial".

À imagem disso, as grandes equipas de ciclismo constroem os plantéis em torno de poder proteger e trabalhar para os seus líderes, mesmo que, muitas vezes, isso retire a espetacularidade à competição. Perder ou ganhar o Tour tem uma importância tal que cada vez mais vemos as equipas dos grandes líderes a ser táticas e adotar uma postura defensiva, esperando uma falha do adversário para poder faturar.

Posto isto, não é de espantas que as grandes equipas deste Tour estejam construídas em torno dos grandes líderes, dos nomes mais fortes à vitória da geral final, a saber:

Team Sky

Olhar para os 8 ciclistas da Sky e pensar que qualquer deles teria lugar em qualquer outra equipa do Tour diz muito sobre a força deste conjunto. Froome dispensa apresentações, ao passo que o seu fiel escudeiro Wout Poels também não precisará que se fale das suas por demais evidentes qualidades de trepador e de contra-relógio. Mas há mais: Geraint Thomas, que estava pronto para assumir a liderança da equipa caso Froome não participasse no Tour (ou abandone durante a prova), Egan Bernal, que é a nova grande estrela colombiana, excelente trepador e bom no contra-relógio, e Michal Kwiatkwoski e Gianni Moscon, dois dos melhores all rounders do mundo. Depois temos também Luke Rowe, um excelente controlador de etapas em terreno plano, e Jonathan Castroviejo, excelente homem no contra-relógio que aguenta algum tempo na montanha. Esta equipa assusta só de ver.

Movistar Team

Três líderes fortes, Quintana, Landa e Valverde, a quem se juntam os excelentes trepadores Marc Soler e Andrey Amador. Para controlar as etapas, o experiente José Joaquim Rojas, Imanol Erviti e Daniele Bennati. É uma equipa muito forte, a apresentada pela Movistar, com soluções bastante válidas para as dificuldades do percurso deste ano.

Bahrain Merida Pro Cycling Team

Este será o ano em que Nibali vem mais apoiado para o Tour. Os irmaõs Ion e Gorka Izagirre têm feito uma boa época, e deverão ser o maior apoio do italiano na montanha, juntamente com o veterano Domenico Pozzovivo e Franco Pelizotti. Heinrich Haussler e Koren Kristijan serão homens cumpridores entrando ao trabalho mais cedo e nos vários tipos de etapa. Sonny Colbrelli poderá apoiar o líder mas deve gozar de alguma liberdade para outros objetivos.

Menção honrosa à Quick-step Floors: apesar de não levar uma equipa construída para apoiar o líder que escolheu para atacar a geral, esta equipa é sempre uma equipa muito forte com os seus diversos objetivos. É provável que, no fim do Tour, a Quick-step seja a equipa com mais vitórias na prova, uma vez que tem grandes soluções para todas as etapas.