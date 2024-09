“Estava a faltar sermos mais concretizadores. É fruto do processo, vontade de querer melhorar e queremos manter esta linha. Sabemos da dificuldade que o Casa Pia tem tido em Barcelos, mas faz parte do passado e queremos fazer aquilo que ainda não foi feito, que é vencermos em Barcelos”, começou por dizer João Pereira, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de domingo.

O jovem técnico, de 32 anos, que esta temporada assumiu o leme dos ‘gansos’, deu conta que “toda a gente no clube tem uma crença muito grande e que o ambiente é extremamente saudável”, pelo que as condições estão reunidas para somar a terceira vitória seguida, depois de três derrotas nas três primeiras rondas.

“Queremos continuar com este registo, com esta mentalidade e conseguir essa terceira [vitória] seguida, algo que não foi conseguido na época passada e queremos alcançar. Será um jogo difícil, como são todos. Sabemos que [o Gil Vicente] vem de três empates, tem uma vitória contra o AVS em casa, mas não vence há três jogos”, declarou.

Com os mesmos seis pontos na tabela, os casapianos sabem, de antemão, que pela frente vão ter uma equipa “recheada de qualidade individual”, segundo João Pereira, que assumiu ter o “plano bem claro e a estratégia bem delineada”.

De fora das opções, devido a lesão, estão o médio Mukendi e os avançados Kiki Silva, Clau Mendes e Henrique Pereira.

Por fim, deixou uma palavra de apreço aos bombeiros que têm combatido os incêndios em Portugal, bem como às famílias afetadas.

“Dar uma palavra em nome do Casa Pia por toda a situação que estamos a viver no país. Uma palavra de gratidão e força a todos os bombeiros. Isso sim são problemas. Uma força a todas as famílias e a todos os que acabaram por sofrer consequências. Os bombeiros são os verdadeiros heróis”, terminou.

No domingo, o Casa Pia, 11.º classificado, desloca-se a Barcelos para defrontar o Gil Vicente (10.º), pelas 15:30, em jogo da sexta jornada do campeonato.