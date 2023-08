Apesar da derrota com os ‘dragões’ na jornada inaugural (2-1), a formação de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, esteve concentrada a defender, saiu várias vezes em contra-ataque e criou perigo, situações que o técnico de 42 anos quer ver repetidas na segunda-feira, mas com ainda mais ousadia na hora de atacar.

“O grupo está motivado e com ambição. Temos de manter o rigor do jogo com o FC Porto frente às outras equipas. Se conseguirmos acrescentar audácia a atacar ao rigor no processo defensivo, vamos sair com o resultado que queremos”, disse, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo marcado para 20:15, no Estádio Municipal de Famalicão.

Convencido de que essa mescla de audácia e rigor pode levar o Moreirense a superar vários adversários, a começar pelo da segunda jornada, Rui Borges vincou que o Moreirense vai “provavelmente expor-se mais” do que na receção ao FC Porto.

O ‘timoneiro’ do Moreirense reconheceu também que o Famalicão é um oponente moralizado após a vitória a abrir o campeonato (2-1), no reduto do Sporting de Braga, que considerou “uma das melhores equipas do campeonato”, e alertou que os jogadores e o treinador João Pedro Sousa estão plenamente integrados no dia-a-dia dos famalicenses.

“Vamos defrontar uma boa equipa, com jogadores que já lá estão há anos e um treinador que já conhece a equipa, numa casa em que é difícil jogar, com um público que também puxa pela equipa”, constatou.

A formação vimaranense rejeita, contudo, preocupações a nível individual, apesar de ver o extremo Oscar Aranda, autor do segundo golo em Braga, como um jogador “muito maduro e tecnicamente evoluído” e de admitir alguns ajustes no processo defensivo para situações de um para um, disse o treinador.

Rui Borges vincou ainda que a equipa está “ótima a nível físico”, tal como demonstrou na primeira jornada, ao forçar os ‘dragões’ a jogarem “em bloco baixo” nos minutos finais, para segurarem a vantagem mínima, e mostrou-se ainda feliz com um plantel que manteve vários elementos, apesar de admitir a chegada de mais reforços até ao encerramento do período de transferências de verão.

“Ainda não entraram muitos jogadores no grupo. É importante manter a base da época passada. É um grupo que está com espírito de vitória. É um grupo feliz, motivado e ambicioso, com muitos miúdos com ‘fome’ de I Liga. Todos esses fatores jogam a nosso favor”, frisou.

O Moreirense defronta o Famalicão, em partida agendada para as 20:15 de segunda-feira, no Estádio Municipal de Famalicão, com arbitragem de António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.