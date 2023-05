“Espero duas equipas competitivas a querer ganhar o jogo. Sabemos que o Marítimo está muito ligado no objetivo da manutenção, e pode ter alguma ansiedade e pressão em função do contexto adverso que está envolvido”, analisou o técnico dos vila-condenses.

Ainda assim, Luís Freire não poupa nos elogios ao conjunto madeirense, garantindo um Rio Ave “consciente da valia do adversário”.

“Apesar de vir de duas derrotas, o Marítimo tem ganho muitos jogos em casa. Têm avançados rápidos e fortes e uma série de boas individualidades para estarem noutra posição na classificação”, vincou.

Para combater esses argumentos dos insulares, o treinador do Rio Ave prometeu uma equipa “com exigência máxima”, garantindo que o grupo “vai entrar no avião já com vontade de conquistar mais três pontos”.

“Já provámos que somos uma das boas equipas deste campeonato, que valoriza o espetáculo sendo competitivos e aguerridos. Os jogadores têm sido inexcedíveis e todos queremos melhorar a nossa prestação na classificação e fazer melhor que na primeira volta para subir na tabela [classificativa]”, partilhou Luís Freire.

Nesta segunda parte da época, o Rio Ave apenas conseguiu duas vitórias fora do estádio dos Arcos, sendo algo que não preocupa Luís Freire.

“Também não temos muitas derrotas. Em várias ocasiões estivemos a vencer, mas na parte final deixámo-nos empatar. Nem sempre temos conseguido segurar a vantagem na ponta final dos jogos, mas temos sido competitivos”, analisou.

No entanto, a ambição do treinador do conjunto da foz da Ave é que a equipa possa ainda, nesta reta final da Liga, “sustentar o percurso, o que implica crescer fora de casa”.

“Noto disponibilidade anímica do grupo e a prova disso é que a equipa tem discutido sempre a vitória. Ainda podemos ser mais fortes na ponta final dos jogos e amarrar bons resultados”, concluiu.

Luís Freire partilhou, ainda, que para esta viagem à Madeira, além dos castigados Renato Pantalon e Boateng, também Josué Sá, João Graça, Joca e Bruno Ventura não podem dar o seu contributo devido a lesão.

O Rio Ave, 11.º classificado com 38 pontos, joga este domingo no Funchal, frente ao Marítimo, 16.º com 22, numa partida agendada para as 15:30, que terá arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.