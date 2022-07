O anúncio da renovação foi feito através de um vídeo promocional nas redes sociais, em que o técnico surge no centro do relvado, juntamente com a restante equipa técnica, os adjuntos Vasco Matos e João Batista, o treinador de guarda-redes João Santos, o preparador físico José da Paz e o observador João Pereira, que também se mantêm no clube.

Filipe Martins chegou a Pina Manique temporada 2020/21 para disputar a II Liga portuguesa de futebol e alcançou a promoção à I Liga duas épocas depois, numa temporada atribulada na qual esteve ausente do banco por algumas semanas, por ter estado internado, depois de ter sido infetado com o coronavírus.

Antes de rumar ao Casa Pia, Filipe Martins havia orientado o Feirense por uma época e meia, período no qual disputou a I Liga em 2018/19 e, em função da despromoção do conjunto de Santa Maria da Feira, a II Liga em 2019/20.