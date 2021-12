De acordo com o mapa de castigos divulgado pela secção profissional, o técnico foi expulso aos 55 minutos da goleada imposta pelos ‘axadrezados’ ao Sporting de Braga (5-1), na quinta-feira, na terceira e última jornada do grupo C da Taça da Liga, por “protestar com um elemento da equipa de arbitragem” liderada pelo portuense Manuel Oliveira.

Além de estar impedido de orientar o Boavista diante do Moreirense a partir do banco de suplentes, função destinada aos treinadores-adjuntos Nuno Pereira, Mário Nunes e Jorge Couto, Petit terá de pagar 816 euros de multa pelo cartão vermelho recebido durante o encontro, que apurou as ‘panteras’ pela primeira vez para a ‘final four’ da Taça da Liga.

Os ‘axadrezados’ receberam ainda coimas de 408 euros pela publicação tardia da ficha técnica e de 204 euros por comportamento incorreto do público, enquanto o Sporting de Braga vai pagar 4.335 euros pela ausência de jogadores na zona de entrevistas rápidas logo após o final da partida, na qual apenas compareceu o treinador Carlos Carvalhal.

O Boavista, 14.º colocado, com 12 pontos, recebe o Moreirense, 17.º e penúltimo, com nove, mas menos um jogo, no domingo, às 17:00, no Estádio do Bessa, no Porto, em encontro da 15.ª jornada da I Liga, com arbitragem do francês Jéremie Pignard.