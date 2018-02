As acusações de maus-tratos e ameaças imputadas ao jogador do Villarreal foram arquivadas depois de os denunciantes terem perdoado o futebolistas.

O Tribunal de Instrução número 21 de Valência arquivou uma da acusações contra Rúben Semedo, que tinha surgido na sequência de uma altercação, no final do ano passado, à porta de uma discoteca de Valência.

De acordo com o comunicado, a decisão foi tomada depois de os denunciantes - dois funcionários do referido estabelecimento, um homem e uma mulher - terem perdoado o jogador e ter "renunciado a exercer ações penais ou civis" contra o antigo atleta do Sporting CP.

O tribunal recebeu mesmo duas cartas dos queixosos em que estes revelam a intenção de perdoar o jogador. Tendo em conta que se tratam de ofensas menores "o seu perdão extingue a responsabilidade criminal", pode ler-se.

Neste caso, que remonta a novembro de 2017, Rúben Semedo foi detido para interrogatório tendo depois sido libertado sobre as acusações de delito leve de ameaças e maus tratos.

O jogador está em prisão preventiva desde 22 de fevereiro. O jogador do Villarreal é suspeito de ter, juntamente com outras duas pessoas, sequestrado um homem, a quem, sob ameaça com uma pistola, retiraram as chaves do apartamento, de onde roubaram dinheiro e objetos.