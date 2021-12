“O Sport Lisboa e Benfica informa que foi indeferido pelo presidente do TCAS o pedido de decretamento de medidas cautelares que visavam a suspensão do castigo de 15 dias aplicado ao seu treinador Jorge Jesus, após deliberação do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol”, informou o Benfica, em comunicado publicado no sítio oficial na Internet.

O clube lisboeta indicou que “o recurso da decisão disciplinar prossegue agora os trâmites normais” no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) e, “na ausência de decisão em tempo útil”, será o treinador João de Deus a orientar a equipa frente ao Marítimo, no domingo, para a 15.ª jornada da I Liga, e ao FC Porto, em 23 de dezembro, nos oitavos de final da Taça de Portugal.