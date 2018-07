Em dia de poucas surpresas, regista-se ainda assim, entre os homens, a queda do número seis da lista, o búlgaro Gregor Dimitrov, às mãos do suíço Stanislav Wawrinka, um tenista que já esteve entre os melhores do mundo, mas entretanto caiu para 225.º.

No quatro feminino também há uma queda de vulto a assinalar, a da norte-americana Sloane Stephens, última vencedora no US Open e quarta do 'ranking'. Perde com a croata Donna Vekic.

Oito vezes campeão em Wimbledon, Roger Federer resguardou-se na época para aparecer bem na relva. A um mês de completar 37 anos, continua a mostrar a excelência de jogo neste piso e 'despachou' o croata Dusan Lajovic (58.º) em uma hora e 19 minutos, com 6-1, 6-3 e 6-4.

Federer é o segundo do 'ranking' ATP, atrás do espanhol Rafael Nadal, mas em Wimbledon a organização coloca-o no topo, atendendo ao seu historial no torneio, nomeadamente o título do ano passado.

Dos quatro mais cotados, Nadal só joga na terça-feira, tal como o alemão Alexander Zverev. O croata Marin Cilic, terceiro, eliminou o japonês Yoshihito Nishioka (6-1, 6-4, 6-4).