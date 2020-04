Em comunicado, a UEFA explicou que este valor é proveniente do fundo ‘HatTrick', que é habitualmente distribuído às federações para "cobrir custos correntes e ajudar ao desenvolvimento do futebol local".

"Contudo, a UEFA decidiu deixar que cada federação defina as respetivas prioridades, perante o impacto negativo causado pelo novo coronavírus no futebol", refere a nota emitida no site oficial da UEFA.

Cada uma das 55 federações que integram a UEFA receberá até 4,3 ME "no decorrer desta temporada e da próxima, para investirem na recuperação do futebol local", revelou o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin.

"O nosso desporto está a enfrentar um desafio sem precedentes, devido à crise provocada pela covid-19. Acredito que é nossa responsabilidade ajudarmos o máximo que pudermos e sinto-me orgulhoso pela união que todo o futebol está a demonstrar nesta fase. O futebol vai ser fulcral para ajudar o quotidiano a voltar ao normal e, quando essa altura chegar, terá de estar preparado para assumir esse papel", afirmou o esloveno.

