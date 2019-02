A atratividade do projeto mexeu também com os adultos, como foi o caso do coordenador, Nuno Ferreira, que com formação na área das Artes, teve de adaptar-se e investir na área do desporto.

A um quilómetro do Estádio do Dragão, num campo sintético, e numa hora cedida pelo Salgueiros, paga pela Junta de Freguesia de Campanhã, a face desportiva do projeto materializa-se duas vezes por semana, ao final da tarde, já depois de todos terem feito os trabalhos de casa, supervisionados pelos responsáveis do projeto.

O presidente da Associação Espaço T, Jorge Oliveira, explicou à agência Lusa o projeto, que diariamente “tenta, do nada, construir uma escola social do râguebi”.

“A formação contínua é muito importante. Eu próprio cheguei para coordenar um projeto social em que não estávamos a contar, de início, com a componente desportiva, e de repente vejo-me com uma escola de râguebi e tive de adaptar-me e fazer formação”, explicou à Lusa.

Trabalhando desde o escalão sub-8 aos sub-14, o projeto tem também atletas nos escalões sub-16 e sub-18, em equipas incompletas, o que fez com que criassem parcerias com outros clubes para dar-lhes a possibilidade de competir, havendo já dois jogadores cedidos ao CDUP e uma atleta a treinar também no Sport Club do Porto.

“A ideia é fazer crescer o projeto nos próximos dois anos à zona oriental do Porto”, avançou Nuno Ferreira, que pretende “rapidamente duplicar ou triplicar” os 40 atletas federados do projeto Cercar-te, que na sua designação combina Cerco, nome do bairro, com arte, base do projeto para as crianças que lá residem.

Artur Passos, 16 anos, e André Ramos, 17 anos, são os primeiros exemplos de jovens que saíram das ruas do bairro para o projeto, nele adquiriram competências e valores para hoje jogarem num clube histórico do râguebi nacional, o CDUP.

“Neste desporto aprendemos a ser unidos, a ajudar o próximo e a não desrespeitar”, salientou à Lusa Artur Passos, que apesar da baixa estatura, apresenta a corpulência para uma modalidade muito exigente ao nível do contacto físico.

Responsável “por uma parte dos que estão aqui a jogar”, Artur frisou que o projeto mudou o seu quotidiano, tornando “mais focado no desporto”, e com repercussões também nos estudos: “ao nível escolar tenho vindo a atingir os meus objetivos, melhorando as notas e chegando mais longe na escola, o mais rápido possível”.

André Ramos tem o discurso alinhado com o colega, e também com a camisola verde do CDUP vestida, foi o “respeito pelo adversário, ser mais unido como uma equipa e amigos, e que depois se transporta para o dia a dia e escola”, que expressou como principal legado do projeto que continua a integrar, ajudando os mais pequenos.

Desde janeiro no CDUP, “sonha chegar à seleção nacional, tirar a carta de condução e arranjar trabalho, tudo conciliado com o râguebi”, salientou.

Vanessa Nunes, 15 anos, conheceu há três o projeto e hoje é assídua em estágios das seleções regionais, tendo já treinado no Sport Club do Porto.

Esse envolvimento, relatou à Lusa, mudou-lhe o “comportamento na escola”, onde admitiu ter deixado de “portar-se um bocado mal” para “começar a dedicar-se mais aos estudos”, sendo hoje uma “aluna com boas notas”.