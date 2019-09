Bianca Andreescu, 15.ª colocada no 'ranking' WTA, derrotou a veterana norte-americana, de 37 anos, que procurava o sétimo título em Nova Iorque e 24.º título do 'Grand Slam', em dois 'sets', com parciais de 6-3 e 7-5, em uma hora e 39 minutos.

Depois de ter ficado pela fase de qualificação, em 2018, a jovem canadiana, de 19 anos, que jogou apenas pela quarta vez o quadro principal de um 'major', vai ascender à sétima posição do 'ranking' WTA, graças ao triunfo diante a hexacampeã e 10 vezes finalista no US Open.