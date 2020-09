O tenista de Viena, de 27 anos, precisou de quatro horas e dois minutos para levar de vencido o jovem germânico, que ocupa o sétimo lugar do ‘ranking’ mundial, naquela que foi a sua primeira final em Nova Iorque, pelos parciais de 2-6, 4-6, 6-4, 6-3 e 7-6 (8-6).

Depois de recuperar de uma desvantagem de dois ‘sets’ a zero, Dominic Thiem conseguiu dar a volta ao encontro e acabou por conquistar o seu primeiro título do ‘Grand Slam’, naquela que foi a sua quarta final de um major, tornando-se ainda no único austríaco a vencer em Nova Iorque.