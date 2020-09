Na conclusão da ronda inaugural em Flushing Meadows, onde foi criada uma ‘bolha’ para a realização, à porta fechada, do segundo ‘major’ da época, não houve grandes surpresas, embora Andy Murray, antigo número um do ‘ranking’ mundial e campeão do US Open em 2012, tenha recuperado de uma desvantagem de dois ‘sets’ e superado o japonês Yoshihito Nishioka em cinco partidas, por 4-6, 4-6, 7-6 (7-5), 7-6 (7-4) e 6-4, em quatro horas e 38 minutos.

“Preciso de descansar e tentar recuperar o melhor que puder, porque, até ao momento, foi o encontro mais longo que joguei desde 2019, quando defrontei o [Roberto] Bautista [Agut] no Open da Austrália. Preciso de recuperar bem”, reconheceu o vencedor de três títulos do ‘Grand Slam’, que vai defrontar na segunda ronda o jovem canadiano Félix Auger-Aliassime, de 20 anos, depois do triunfo deste ante o brasileiro Thiago Monteiro, por 6-3, 6-7 (7-9), 7-6 (8-6) e 7-6 (8-6).

Ao contrário de Murray, o russo Daniil Medvedev, número cinco do ‘ranking’ ATP e vice-campeão do Open dos Estados Unidos de 2019, encerrou a sessão noturna no Arthur Ashe Stadium com uma vitória fácil e rápida sobre o argentino Federico Delbonis, por 6-1, 6-2 e 6-4, em uma hora e 46 minutos, marcando encontro com o australiano Christopher O’Connell na fase seguinte.