Nesta terceira ronda do último ‘major’ da temporada, Cabral e Borges foram afastados pela dupla sétima cabeça de série, com parciais de 7-6 (7-3) e 6-3, num encontro que durou uma hora e 28 minutos.

Com a eliminação da dupla portuguesa, campeã do Estoril Open em 2022, resta Nuno Borges, 34.º da hierarquia, no quadro de singulares, jogador que vai disputar na segunda-feira os oitavos de final diante do russo Daniil Medvedev, quinto jogador do mundo.