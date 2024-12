O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP vai montar uma "operação de segurança devido à realização do jogo de futebol entre as equipas do Sporting Clube de Portugal vs Sport Lisboa e Benfica a contar para a 16.ª jornada da Liga Portugal Betclic, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, previsto para o dia 29 de dezembro, pelas 20h30".

Segundo a PSP, "a hora oficial de abertura das portas do estádio ao público está prevista para as 18h30", mas a operação vai começar "durante a manhã, incidindo no âmbito da fiscalização do estacionamento e da circulação automóvel"

Assim, "haverá condicionamentos momentâneos ao trânsito automóvel, nomeadamente durante a deslocação de equipas e grupos organizados de adeptos, especialmente aqueles que sejam considerados de risco, sendo intenção da PSP que os adeptos visitantes concentrem junto ao Estádio da Luz, pelas 16h45, com saída previstas às 17h15".

Condicionamentos de trânsito momentâneos, entre as 17h15 e as 19h00:

Avenida Machado dos Santos;

2.ª Circular;

Estrada da Luz;

Rua Fernando Namora;

Rua Francisco Gentil;

Rua Professor Vieira de Almeida;

Avenida Padre Cruz;

Rua Alfredo Trindade.

Condicionamentos de trânsito momentâneos, após o final do jogo:

Rua Prof. Fernando da Fonseca;

Rua Prof. Vieira de Almeida;

Rua Prof. Francisco Gentil;

Rua Prof. Fernando Namora;

Travessa da Luz;

Estrada da Luz;

Rua dos Soeiros – Estádio da Luz.

Devido ao jogo, vai estar destacado "um dispositivo policial entendido como adequado às circunstâncias, onde se incluem diversas valências da PSP, tais como efetivo da Divisão Policial da área, Divisão de Trânsito, Divisão de Segurança a Transportes Públicos, Divisão de Investigação Criminal, Unidade Metropolitana de Informações Desportivas, Equipas de Intervenção Rápida e o reforço da Unidade Especial de Polícia".

Além de alertar para os condicionamentos no trânsito, a PSP relembra que, segundo a legislação em vigor, é crime:

A distribuição e venda de títulos de ingresso falsos ou irregulares;

A prática de dano em transporte público, instalação ou equipamento utilizado pelo público;

A participação em rixa na deslocação para ou do espetáculo desportivo;

A entrada não autorizada de qualquer pessoa na área de competição (relvado).

Para facilitar as deslocações e para que todas as regras de segurança sejam cumpridas, a PSP deixa ainda alguns conselhos: