O Valongo apurou-se hoje para a final da Taça de Portugal em hóquei em patins, ao vencer o Sporting de Tomar, por 2-1, no desempate por grandes penalidades, após uma igualdade a três golos.

Diogo Fernandes, com dois golos, e Poka marcaram os golos do Valongo, com João Alves, João Sardo e João Lomba a fazerem os tentos do Sporting de Tomar.

O Valongo, que se apurou pela primeira vez para a final, vai discutir o troféu com o FC Porto, vencedor das duas últimas edições.